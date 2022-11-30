В Минэнерго назвали условие для возвращения к плановым отключениям

Ситуация в энергосистеме улучшается, отключения света могут стать короче, если не будет новых российских обстрелов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Ситуация улучшается с каждым днем. Потому что ключевое для нас – увеличить объем генерации, и чем больше мы его увеличиваем, тем это сокращает дефицит в энергосистеме. Если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, то мы видим, что в ближайшей перспективе мы сможем стабилизировать и сократить время отключений. Более того, это уже будут плановые отключения. В принципе, это основная цель – сделать их плановыми и понятными для людей", - отметил он.

По его словам, возобновление энергосистемы будет идти двумя параллельными путями. Один – это максимально быстрый ремонт энергетических объектов для восстановления нормального электроснабжения, а другой – это полная перестройка энергосистемы.

"Мы не хотим восстанавливать глобально энергосистему в том виде, как она была. Мы будем делать ее современной, безопасной с учетом тех военных угроз, которые есть и которые никогда не рассчитывались при строительстве энергосистемы", – подчеркнул министр.

Напомним, российские террористические атаки на объекты электроэнергетики 23 ноября привели к полному обесточиванию некоторых регионов. Известно, что для массированного ракетного удара 23 ноября русские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.