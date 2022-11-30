В Міненерго назвали умову для повернення до планових відключень

Ситуація в енергосистемі покращується, відключення світла можуть стати коротшими, якщо не буде нових російських обстрілів.

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Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Ситуація покращується з кожним днем. Тому що ключове для нас - збільшити обсяг генерації, і чим більше ми його збільшуємо, тим це скорочує дефіцит в енергосистемі. Якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то ми бачимо в найближчій перспективі ми зможемо стабілізувати і скоротити час відключення. Більше того, це вже будуть планові відключення. В принципі, це основна мета – зробити їх плановими й зрозумілими для людей", - зазначив він.

За його словами, відновлення енергосистеми йтиме двома паралельними шляхами. Один - це максимально швидкий ремонт енергетичних об'єктів для відновлення нормального електропостачання, а інший – це повна перебудова енергосистеми.

"Ми не хочемо відновлювати глобально енергосистему в тому вигляді, як вона була. Ми будемо робити її сучасною, безпечною з урахуванням тих військових загроз, які є і які ніколи не розраховувалися при будівництві енергосистеми", – наголосив міністр.

Нагадаємо, російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики 23 листопада призвели до повного знеструмлення деяких регіонів. Відомо, що для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.