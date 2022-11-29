Німеччина виділила €56 мільйонів на ремонт енергетичної інфраструктури України після обстрілів РФ

Німеччина надала Україні термінову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури на суму близько 56 мільйонів євро, а також понад 350 генераторів, повідомляє сайт німецького уряду.

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Зазначається, що про це йшлося в ході телефонної бесіди канцлера Олафа Шольца з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася у вівторок. Вказано, що сторони "обмінялися думками" щодо політичної, військової та гуманітарної ситуації в Україні.

Зокрема, Зеленський поінформував про наслідки російських авіаударів по цивільній інфраструктурі, об'єктах водо- та електропостачання, а глава уряду Німеччини засудив обстріли, що продовжуються, і запевнив Україну в подальшій підтримці.

Канцлер також підтвердив постійну підтримку України з боку Німеччини, зокрема у сфері протиповітряної оборони та довгострокового відновлення країни. Лідери двох країн домовилися продовжити тісний та конструктивний обмін думками та залишатися у тісному контакті.

Нагадаємо, що США у вівторок оголосили про додаткове виділення більше 53 мільйонів доларів на закупівлю критично важливого електрообладнання для України у світлі атак Росії на її енергетичну інфраструктуру.

Зазначимо також, що минулого тижня Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив пакет фінансування у розмірі 372 мільйони євро для підтримки НЕК "Укренерго" для оперативного відновлення пошкоджень, завданих ударами з боку РФ.