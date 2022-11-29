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Германия выделила €56 миллионов на ремонт энергетической инфраструктуры Украины после обстрелов РФ
Германия предоставила Украине срочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры на сумму около 56 миллионов евро, а также более 350 генераторов, сообщается на сайте немецкого правительства.
Отмечается, что об этом шла речь в ходе состоявшейся во вторник телефонной беседы канцлера Олафа Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским. Указано, что стороны "обменялись мнениями" о политической, военной и гуманитарной ситуации в Украине.
В частности, Зеленский проинформировал о последствиях российских авиаударов по гражданской инфраструктуре, объектам водо- и электроснабжения, а глава правительства Германии осудил продолжающиеся обстрелы и заверил Украину в дальнейшей скорой поддержке.
Канцлер также подтвердил постоянную поддержку Украины со стороны Германии, в том числе в сфере противовоздушной обороны и долгосрочного восстановления страны. Лидеры двух стран договорились продолжить тесный и конструктивный обмен мнениями и оставаться в тесном контакте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что США во вторник объявили о дополнительном выделении более 53 миллионов долларов на закупку критически важного электрооборудования для Украины в свете продолжающихся атак России на ее энергетическую инфраструктуру.
Отметим также, что на прошлой неделе Европейский банк реконструкции и развития одобрил пакет финансирования в размере 372 миллиона евро для оказания поддержки НЭК "Укрэнерго" для оперативного восстановления повреждений, нанесенных ударами со РФ.