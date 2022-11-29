США выделят $53 миллиона на срочную поставку Украине критически важного электрооборудования

Власти США в свете продолжающихся атак России на энергетическую инфраструктуру Украины выделят еще более 53 миллионов долларов на приобретение критически важного электрооборудования.

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Об этом объявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи с коллегами из стран "Большой семерки" на полях саммита глав МИД стран НАТО в Бухаресте, сообщает Госдепартамент США.

Указано, что данное оборудование будет доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь ее жителям перезимовать. Этот пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения, разъединители, транспортные средства и другое ключевое оборудование.

Как отмечают в Госдепе, новый пакет является дополнением к 55 миллионам долларов, выделенных на закупку генераторов и другого оборудования для обеспечения аварийного электроснабжения и теплоснабжения в общинах, пострадавших от атак России на энергосистему Украины.

"Мы будем и впредь искать дополнительную поддержку у союзников и партнеров, а также помогаем разрабатывать долгосрочные решения для восстановления и ремонта энергосистем, наряду с нашей помощью усилиям Украины по продвижению энергетического перехода и созданию энергетической системы, отделенной от российской энергетики", - сказано в сообщении.

В Госдепе напоминают, что из около 32 миллиардов долларов помощи Украине, предоставленных с момента вторжения РФ 24 февраля, 145 миллионов было выделено на ремонт, техническое обслуживание и укрепление украинского энергетического сектора ввиду продолжающихся атак со стороны России.

В целом с 2014 года США предоставили более 160 миллионов долларов технической поддержки для укрепления энергетической безопасности Украины, в том числе для укрепления ее взаимосвязанности с ЕС, диверсификации энергоснабжения и поощрения инвестиций в технологии и инновации в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и экологически чистой энергии.

Отметим при этом, что помимо 55 миллионов долларов, анонсированных Агентством США по международному развитию еще в начале октября, там в начале ноября сообщали и о дополнительном выделении на помощь украинцам в подготовке к зиме 25 миллионов долларов.

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