Страны НАТО осудили атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, заверив ее в продолжении помощи

Министры иностранных дел стран-членов НАТО в рамках проходящего в Бухаресте саммита организации выступили с совместным заявлением, в котором заверили в дальнейшей поддержке Украины.

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В нем представители стран альянса подчеркивают, что продолжающееся вторжение России в Украину несет угрозу евроатлантической безопасности, миру и процветанию, а сама РФ несет полную ответственность за эту войну, являющуюся грубым нарушением международного права и принципов Устава ООН.

Подписанты заявления указали, что все лица, ответственные за военные преступления, включая сексуальное насилие в условиях конфликта, должны быть привлечены к ответственности, а также осудили всех, кто активно содействует агрессивной войне России против Украины, в том числе Беларусь.

"Агрессия России, в том числе ее настойчивые и бессовестные нападения на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру, лишает миллионы украинцев основных социальных услуг. Это повлияло на глобальные запасы продовольствия и поставило под угрозу наиболее уязвимые страны и народы мира. Неприемлемые действия России, в том числе гибридные действия, энергетический шантаж и безрассудная ядерная риторика, подрывают основанный на правилах международный порядок", - подчеркивается в заявлении.

Министры также выразили полную солидарность с правительством и народом Украины в их действиях по защите своей страны, отдали дань уважения всем погибшим и заверили в приверженности независимости, суверенитету, территориальной целостности Украины и непризнанию незаконных решений Россией об аннексии украинских территорий.

"Мы будем продолжать и еще больше усиливать политическую и практическую поддержку Украины, поскольку она продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность и наши общие ценности от российской агрессии, и будем продолжать нашу поддержку столько, сколько это необходимо", - указали они.

В этом контексте отмечено, что НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами, включая международные организации, в частности Европейский союз, а также страны-единомышленники.

"Опираясь на оказанную до сих пор поддержку, мы сейчас поможем Украине укрепить ее устойчивость, защитить свой народ и противостоять кампаниям дезинформации и лжи России. Союзники будут помогать Украине, поскольку она восстанавливает свою энергетическую инфраструктуру и защищает свой народ от ракетных атак", - говорится в заявлении.

Страны альянса также подтвердили решимость поддерживать долгосрочные усилия Украины на пути ее послевоенного восстановления и реформ, чтобы страна могла обеспечить свое свободное и демократическое будущее, модернизировать свой оборонный сектор, укрепить долгосрочную оперативную совместимость "и сдержать будущую агрессию".

"Мы будем продолжать укреплять наше партнерство с Украиной по мере продвижения ее евроатлантических устремлений... Мы подтверждаем решения, принятые нами на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины", - подчеркивается в документе.

Помимо этого, главы МИД стран НАТО выразили солидарность с Польшей в связи с инцидентом 15 ноября, приведшем к гибели на ее приграничной с Украиной территории людей в результате ракетных ударов России по Украине.

"Мы осуждаем жестокость России по отношению к гражданскому населению Украины, а также нарушения прав человека, такие как насильственная депортация, пытки и варварское обращение с женщинами, детьми и лицами, находящимися в уязвимом положении", - говорится также в заявлении.

Участники встречи также подтвердили приверженность подготовке, сдерживанию и защите от враждебных нападений на критически важную инфраструктуру стран-союзниц, подчеркнув, что "любое нападение на союзников будет встречено единым и решительным ответом".

Также они осудили терроризм во всех его формах и проявлениях и выразили солидарность с Турцией, "оплакивающей гибель людей в результате недавних ужасных террористических атак".

Отметим при этом, что в заседании глав МИД государств-членов НАТО принимал участие и украинский министр Дмитрий Кулеба. Кроме того, были представлены и Финляндия с Швецией в качестве стран, приглашенных присоединиться к Североатлантическому союзу.