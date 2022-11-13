На главной пешеходной улице Стамбула произошел взрыв: есть погибшие и десятки раненых

Шесть человек погибли и 53 получили ранения 13 ноября в результате взрыва около 16:20 на оживленной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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По его словам, четыре человека погибли на месте, а еще двое скончались в больницах. При этом Эрдоган указал, что речь, вероятно, идет о теракте, совершенном женщиной.

"На данный момент было бы неправильно говорить, что это терроризм, но предварительная информация, предоставленная губернатором, свидетельствует, что здесь пахнет террором... Обнаружено, что, что в этом замешана некая женщина... Исследование видео с камер наблюдение продолжается. Надеюсь, по окончании мы примем решение", - отметил он.

Отмечается, что после взрыва на улице возникла сильная паника, на место происшествия были отправлены многочисленные полицейские, пожарные и медицинские бригады.

Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование в связи со взрывом, задействовав для него пять прокуроров. Также известно, что из-за происшествия в Стамбул отправился министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

В свою очередь, Высший совет по телевидению и радио Турции заявил о наложении запрета на фото- и видеотрансляцию с места взрыва на улице Истикляль, в частности местным СМИ запретили распространять видео момента взрыва и событий на месте происшествия после него, а также изображения погибших и раненых. Как указал регулятор, это было доведено до сведения всех турецких СМИ.

Кроме того, сообщается, что из-за чрезвычайного происшествия был перенесен на более поздний срок футбольный матч между командами "Бешикташ" и "Антальяспор", который должен был состояться на стадионе Vodafone Park, расположенном примерно в километре от места взрыва.

"С глубокой печалью узнал о значительном количестве погибших и раненых при произошедшем в Стамбуле взрыве. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа - наша боль", - отреагировал в Twitter на событие президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним также, что в октябре более 40 человек погибли в результате взрыва на шахте в городе Амасра в турецкой провинции Бартын.