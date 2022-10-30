В Индии более 90 человек погибли при обрушении пешеходного моста

По меньшей мере 91 человек погиб вечером 30 октября в результате обрушения пешеходного моста через реку Мачху в городе Морби (Морви; штат Гуджарат, Индия), передает NDTV.

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Как передает Reuters, министр внутренних дел Гуджарата Харш Сангхави сообщил, что в момент обрушения на подвесном мосту находились более 150 человек. Также сообщается, что еще по меньшей мере 30 человек пострадали.

На видео с места происшествия видно, как десятки людей цепляются за тросы и искривленные остатки обрушившегося моста, пока спасатели пытаются их спасти. Некоторые взобрались на сломанную конструкцию, чтобы попытаться добраться до берегов реки, в то время как другие поплыли в безопасное место.

Отмечается, что вантовый мост является туристической достопримечательностью, привлекающей множество туристов во время праздничного сезона, когда отмечаются Дивали (один из главных праздников в индуизме, также известен как "фестиваль огней") и Чхатх Пуджа (праздник, посвященный индуистскому богу солнца Сурье).

Исторический 230-метровый мост был построен во времена британского правления в Индии в XIX веке. Он был закрыт на ремонт в течение последних шести месяцев и был снова открыт для публики на прошлой неделе. При этом сообщается, что посещение моста было платным - за это брали по 17 рупий (7,6 гривны).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который находится в родном Гуджарате с трехдневным визитом, поручил властям штата срочно мобилизовать команды для спасательной операции.

В заявлении правительства говорится, что 50 представителей военно-морского флота и 30 представителей военно-воздушных сил вместе с национальной группой по ликвидации последствий стихийных бедствий задействованы для поиска пропавших без вести. Для расследования катастрофы была сформирована специальная группа из пяти человек.

Как передает NDTV, ведутся поиски порядка 100 человек, которые упали в реку. Также сообщается, что власти штата пообещали выплатить по 400 тысяч рупий (180 тысяч гривен) каждой семье погибших, а по 50 тысяч рупий (22,4 тысяч гривен) - каждому пострадавшему. Кроме того, из национального фонда помощи премьер-министра дополнительно обещано семьям погибших по 200 тысяч рупий (90 тысяч гривен).

Отметим, что трагедия произошла в преддверии парламентских выборов в Гуджарате, которые должны пройти в декабре. Ныне большинство в местном парламенте, полномочия которого заканчиваются в феврале 2023 года, имеет Индийская народная партия, правящая в Индии с 2014 года, когда премьером страны стал Моди.

Напомним также, что накануне в столице Южной Кореи Сеуле произошла массовая давка во время празднования Хэллоуина, в результате чего погибло более 150 человек.