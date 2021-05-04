Автокатастрофа в Мексике: на мосту под метро обрушился мост, погибли десятки людей (ВИДЕО)

3 мая в столице Мексике городе Мехико во время прохождения поезда, следовавшего по 12-й линии метро, обрушился мост.

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Как сообщает Reuters, в результате происшествия погибли не менее 20 человек, а 49 доставлены в больницы.

Информация жертвах и причинах трагедии уточняются.

При этом, спасательные службы приостановили работы на месте происшествия из-за угрозы обрушения моста и падения вагонов.

По информации местного издания MILENIO, в вагонах могут оставаться люди. Работы будут возобновлены, когда конструкции моста и поезд удастся стабилизировать.

Ранее сообщалось, что 5 декабря 2020 года в бразильском штате Минас-Жерайс с эстакады сорвался пассажирский автобус, в результате чего погибли 17 пассажиров

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Ранее сообщалось, что в начале февраля в Северном регионе Ганы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 17 человек погибли, еще 44 получили различные травмы.