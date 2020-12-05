Происшествия 1 час назад

В Бразилии автобус рухнул с эстакады, погибли 17 человек (ФОТО, ВИДЕО)

По предварительным результатам, причиной аварии стали отказавшие тормоза

Фото: скриншот видео YouTube Фото: скриншот видео YouTube
Фото: скриншот видео YouTube

5 декабря в бразильском штате Минас-Жерайс с эстакады сорвался пассажирский автобус, в результате чего погибли 17 пассажиров, передает телеканал G1.

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Как говорится в сообщении, автобус, который следовал по маршруту Мата-Гранде — Сан-Паулу, упал с высоты почти 35 метров. Длина пути составляет около  2 300 км.  

В результате ДТП, 12 человек погибли на месте аварии, еще 29 были госпитализированы.

Позднее пятеро из них скончались. Водитель покинул место ДТП и сейчас находится в бегах.

По предварительным результатам, причиной аварии стали отказавшие тормоза.

Как сообщалось ранее, 4 января этого года в Гватемале в результате дорожно-транспортного происшествия погиб по меньшей мере 21 человек.

По данным государственного министерства, среди погибших — семеро детей, еще 11 человек получили ранения.

Напомним, 30 сентября 2019 года в провинции Самутпракан (Таиланд) около часа ночи по местному времени в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 17 студентов, ехавшие с производственной практики.

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