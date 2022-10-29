В Сеуле около 150 человек погибли в массовой давке на праздновании Хэллоуина

По меньшей мере 146 погибли и еще 150 пострадали в Сеуле в результате возникшей из-за паники давки во время празднования Хэллоуина, передает Yonhap.

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Отмечается, что большинство погибших приходится на молодых людей возрастом до 20 лет, при этом общее число пострадавших не является окончательным и может вырасти.

Паническая давка произошла около отеля Hamilton в районе Итхэвон, когда, как заявляется, в узком переулке оказалось слишком большое количество людей.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в связи с ЧС провел экстренное совещание с премьер-министром, министром внутренних дел, начальником столичной полиции и прочими чиновниками, поручив принять немедленные меры реагирования.

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Напомним также, что в начале октября более 130 человек погибли и более 500 пострадали в результате давки, возникшей из-за беспорядков на стадионе после футбольного матча в городе Маланг в Индонезии.