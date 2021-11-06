Происшествия 1 час назад

В США восемь человек погибли в массовой давке на музыкальном фестивале (ВИДЕО)

Еще десятки посетителей концерта в Хьюстоне получили травмы

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

По меньшей мере восемь человек погибли и еще десятки получили травмы 5 ноября в результате массовой давки на музыкальном фестивале Astroworld, организованном рэпером Трэвисом Скоттом, в американском Хьюстоне.

Как передает New York Post, масса посетителей концерта в парке NRG начала сжиматься к передней части сцены около 21:15, что привело к хаосу и травмам некоторых людей. Люди начали падать, терять сознание, что создало дополнительную панику.

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По данным властей, по меньшей мере 23 человека были доставлены в больницу, в том числе 10-летний ребенок. Отмечается, что у 11 из госпитализированных останавливалось сердце. Около 300 человек получили помощь в полевом госпитале на месте происшествия.

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Как сообщил начальник пожарной службы Хьюстона Сэмюэл Пенья, причина смерти восьми подтвержденных жертв не будет озвучиваться до завершения судмедэкспертизы.

По словам начальника городской полиции Троя Финнера, у правоохранителей пока нет понимания, что произошло, он призвал не спекулировать на этой теме. При этом добавил, что до властей "дошли слухи о людях, которые вводили людям наркотики" на концерте.

Как отметил Финнер, развлекательная компания LiveNation, которая организовала Astroworld, заявила, что позволит следователям отсмотреть видео, снятые на мероприятии, равно как и сам Скотт также сотрудничает с правоохранительными органами.

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Пятничное шоу было остановлено, когда стала очевидна проблема с нарастанием толпы. Продолжение же фестиваля в субботу, 6 ноября, было отменено.

Сообщается также, что ранее в тот же день были замечены сотни нетерпеливых фанатов, которые прорвали ограду у въездных ворот, установленную, чтобы посетители проходили на территорию фестиваля через металлоискатели и охранников. Отмечается, что серьезных травм в этом случае никто не получил.

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