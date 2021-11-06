В США восемь человек погибли в массовой давке на музыкальном фестивале (ВИДЕО)

По меньшей мере восемь человек погибли и еще десятки получили травмы 5 ноября в результате массовой давки на музыкальном фестивале Astroworld, организованном рэпером Трэвисом Скоттом, в американском Хьюстоне.

Как передает New York Post, масса посетителей концерта в парке NRG начала сжиматься к передней части сцены около 21:15, что привело к хаосу и травмам некоторых людей. Люди начали падать, терять сознание, что создало дополнительную панику.

По данным властей, по меньшей мере 23 человека были доставлены в больницу, в том числе 10-летний ребенок. Отмечается, что у 11 из госпитализированных останавливалось сердце. Около 300 человек получили помощь в полевом госпитале на месте происшествия.

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Как сообщил начальник пожарной службы Хьюстона Сэмюэл Пенья, причина смерти восьми подтвержденных жертв не будет озвучиваться до завершения судмедэкспертизы.

По словам начальника городской полиции Троя Финнера, у правоохранителей пока нет понимания, что произошло, он призвал не спекулировать на этой теме. При этом добавил, что до властей "дошли слухи о людях, которые вводили людям наркотики" на концерте.

Как отметил Финнер, развлекательная компания LiveNation, которая организовала Astroworld, заявила, что позволит следователям отсмотреть видео, снятые на мероприятии, равно как и сам Скотт также сотрудничает с правоохранительными органами.

Пятничное шоу было остановлено, когда стала очевидна проблема с нарастанием толпы. Продолжение же фестиваля в субботу, 6 ноября, было отменено.

#ASTROWORLDFest He tried but he couldn’t save them all. I’m sure if he would’ve stopped the show that place would’ve gotten even more dangerous. His fans BROKE the fence to get in!! I couldn’t imagine if he would’ve stopped right there. There’s not much that could’ve been pic.twitter.com/9fearWR7Ka — John (@Datnigga809) November 6, 2021

more footage from #ASTROWORLDFest , people asking for help and to stop the show pic.twitter.com/hUc6x62A31 — clea (@CleaSena) November 6, 2021

People were really jumping on the cars of security personnel when they were trying to get to unconscious people in the crowd. This shit is disgusting. Look at these weirdos. #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/Ctc0cvgBUV — Squirt Reynolds (@SquirtReynoIds) November 6, 2021

My friend bought pills from some sketch guy at #ASTROWORLDFest and this happened police are looking for a guy named "Hunter Guidry" pic.twitter.com/aVF8PDJMTO — Bilal (@BigMaqNFT) November 6, 2021

11 people confirmed dead & 300+ injured this is insane and very disturbing!! #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/z6hUTIhtUg — ✞ (@MRDIORWRLD) November 6, 2021

Сообщается также, что ранее в тот же день были замечены сотни нетерпеливых фанатов, которые прорвали ограду у въездных ворот, установленную, чтобы посетители проходили на территорию фестиваля через металлоискатели и охранников. Отмечается, что серьезных травм в этом случае никто не получил.

This once happened at the #ASTROWORLDFest before the show even started. This was a crowd that didn’t even have tickets, surely someone should have seen that this show was a ticking bomb and done crowd control and safety pic.twitter.com/3c3D7hUGqo — Master. (@OVOTholo) November 6, 2021