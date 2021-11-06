В США восемь человек погибли в массовой давке на музыкальном фестивале (ВИДЕО)

По меньшей мере восемь человек погибли и еще десятки получили травмы 5 ноября в результате массовой давки на музыкальном фестивале Astroworld, организованном рэпером Трэвисом Скоттом, в американском Хьюстоне.
Как передает New York Post, масса посетителей концерта в парке NRG начала сжиматься к передней части сцены около 21:15, что привело к хаосу и травмам некоторых людей. Люди начали падать, терять сознание, что создало дополнительную панику.
По данным властей, по меньшей мере 23 человека были доставлены в больницу, в том числе 10-летний ребенок. Отмечается, что у 11 из госпитализированных останавливалось сердце. Около 300 человек получили помощь в полевом госпитале на месте происшествия.
Как сообщил начальник пожарной службы Хьюстона Сэмюэл Пенья, причина смерти восьми подтвержденных жертв не будет озвучиваться до завершения судмедэкспертизы.
По словам начальника городской полиции Троя Финнера, у правоохранителей пока нет понимания, что произошло, он призвал не спекулировать на этой теме. При этом добавил, что до властей "дошли слухи о людях, которые вводили людям наркотики" на концерте.
Как отметил Финнер, развлекательная компания LiveNation, которая организовала Astroworld, заявила, что позволит следователям отсмотреть видео, снятые на мероприятии, равно как и сам Скотт также сотрудничает с правоохранительными органами.
Пятничное шоу было остановлено, когда стала очевидна проблема с нарастанием толпы. Продолжение же фестиваля в субботу, 6 ноября, было отменено.
Сообщается также, что ранее в тот же день были замечены сотни нетерпеливых фанатов, которые прорвали ограду у въездных ворот, установленную, чтобы посетители проходили на территорию фестиваля через металлоискатели и охранников. Отмечается, что серьезных травм в этом случае никто не получил.