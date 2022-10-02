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В Индонезии 129 человек погибли из-за беспорядков на футбольном стадионе
По меньшей мере, 129 человек погибли и 180 получили ранения в результате насилия и давки после футбольного матча на стадионе "Канджурухан" в городе Маланг (Индонезия). Об этом сообщает BBC.
Болельщики футбольных команд Arema и Persebaya Surabaya столкнулись после того, как Arema потерпела поражение со счетом 3:2.
Проигравшие фаны команды вторглись на поле, после чего охрана применила слезоточивый газ, что привело к давке. В результате 34 человека погибли на стадионе "Канджурухан", остальные - в больнице, а 180 получили ранения. Среди погибших двое полицейских.
Одной из жертв было пять лет. Некоторые люди просто задохнулись, некоторых раздавила толпа.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Они все ринулись к одному выходу, из-за чего возникло скопление людей, поэтому на стадионе не хватало кислорода, из-за чего некоторые люди просто задохнулись", - рассказал начальник полиции Восточной Явы Нико Афинта.
Трагедия в Индонезии стала одной из самых больших массовых гибелей на стадионе. В 1964 году в общей сложности 320 человек погибли и более 1000 получили ранения во время давки на олимпийских соревнованиях Перу и Аргентины в Лиме. В Великобритании 97 болельщиков Ливерпуля были раздавлены насмерть в 1989 году на стадионе Хиллсборо в Шеффилде.