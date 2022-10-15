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В результате взрыва на шахте в Турции погибли по меньшей мере 40 человек
Взрыв на угольной шахте в городе Амасра в провинции Бартин на севере Турции унес жизни 40 человек, поисково-спасательные операции продолжаются.
Об этом пишет Reuters.
Как сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, заявил, что подтверждена гибель 40 шахтеров. Одиннадцать получили ранения и госпитализированы, еще 58 удалось выбраться из шахты невредимыми.
"Там все еще идет пожар, шахтеры и команды пошли на большие жертвы, чтобы не оставить там своих братьев", - сказал Сойлу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Позже министр энергетики Фатих Донмез заявил, что пожар в шахте был в основном локализован, но усилия по изоляции огня и охлаждения продолжаются после инцидента, произошедшего на глубине 350 метров под землей.
Сойлу добавил, что один шахтер выписан из больницы, а 10 все еще находятся на лечении в Бартине и Стамбуле.
Власти заявили, что турецкая прокуратура начала расследование причин инцидента, но по предварительным данным, взрыв был вызван рудниковым газом.