В результате взрыва на шахте в Турции погибли по меньшей мере 40 человек

Взрыв на угольной шахте в городе Амасра в провинции Бартин на севере Турции унес жизни 40 человек, поисково-спасательные операции продолжаются.

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Об этом пишет Reuters.

Как сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, заявил, что подтверждена гибель 40 шахтеров. Одиннадцать получили ранения и госпитализированы, еще 58 удалось выбраться из шахты невредимыми.

"Там все еще идет пожар, шахтеры и команды пошли на большие жертвы, чтобы не оставить там своих братьев", - сказал Сойлу.

Позже министр энергетики Фатих Донмез заявил, что пожар в шахте был в основном локализован, но усилия по изоляции огня и охлаждения продолжаются после инцидента, произошедшего на глубине 350 метров под землей.

Сойлу добавил, что один шахтер выписан из больницы, а 10 все еще находятся на лечении в Бартине и Стамбуле.

Власти заявили, что турецкая прокуратура начала расследование причин инцидента, но по предварительным данным, взрыв был вызван рудниковым газом.