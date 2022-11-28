Парламентская ассамблея НАТО признала РФ террористическим режимом: что означает принятая резолюция

21 ноября 2022 года председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО ("ПА НАТО" или "Ассамблея") Егор Чернев на своей странице в Facebook опубликовал новость о принятии Ассамблеей ряда важных вопросов по Украине и России. По украинским СМИ эта новость быстро разлетелась под заголовками "Парламентская ассамблея НАТО признала Россию террористическим режимом". Рассмотрим, о чем говорилось в решении Ассамблеи и каковы последствия его принятия.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Для начала отметим, что хотя Парламентская ассамблея НАТО содержит в своем названии слово НАТО, не нужно отождествлять ее с Североатлантическим альянсом. Ассамблея – это межпарламентская организация, объединяющая парламентариев из стран-членов НАТО для рассмотрения вопросов безопасности, представляющих общий интерес и обеспокоенность трансатлантического партнерства.

Будучи независимой от НАТО, Ассамблея не имеет прямого наблюдения за ее политикой. Тем не менее, ПА НАТО выступает дополнительной платформой для парламентов стран-членов НАТО, влияя на принятие решений в областях, касающихся НАТО, как на национальном, так и на международном уровнях. Таким образом, Ассамблея формально не зависит от НАТО, но обеспечивает связь между НАТО и парламентами стран-членов.

21 ноября 2022 года Ассамблея приняла представленную Политическим комитетом резолюцию № 479 "Соответствие новой стратегической эпохе". Она посвящена не исключительно украинским вопросам (также касается вступления Финляндии и Швеции в НАТО, нарастающей конкуренции Китая, поддержки Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы), но они, безусловно, занимают в ней центральное место.

Резолюция Ассамблеи напоминает о непоколебимой солидарности и поддержке Украины, одобряет обязательства НАТО помочь Украине перейти на современное оборудование, повысить оперативную совместимость и укрепить украинские оборонные и институции безопасности и, классически, осуждает российскую агрессию, подчеркивая, что в настоящее время РФ является наиболее значимой и прямой угрозой для евроатлантической безопасности.

По сути, важнейшей частью резолюции являются призывы Ассамблеи к правительствам и парламентам стран-членов Североатлантического альянса.

Важнейшими являются следующие призывы:

увеличить военную, разведывательную, финансовую, учебную и гуманитарную поддержку Украины, включая ускорение поставок оружия, необходимого Украине для самозащиты и восстановления территориальной целостности, и сохранять эту поддержку до тех пор, пока это необходимо Украине для победы, обеспечивая при этом возможность отслеживания поставляемого оружия;

полностью признать ценность евроатлантической интеграции Украины для коллективной обороны НАТО, продолжать активную поддержку интеграции Украины в евроатлантические институты и согласовать следующие шаги на пути к членству Украины в НАТО, которое избрало украинский народ и закреплено в Конституции Украины;

принять коллективные действия по созданию международного трибунала для судебного преследования преступлений агрессии, совершенных Россией в войне против Украины, а также наложить обязательства по полному возмещению ущерба или ущерба в рамках международного механизма компенсации;

четко заявить, что российское государство при нынешнем режиме является террористическим;

Таким образом, Ассамблея призывает создать специальный Международный трибунал касательно агрессии России, обязать ее полностью возместить ущерб, признать российский режим террористическим, увеличить поставки вооружения Украине, разработать конкретные шаги для вступления Украины в НАТО и т.д.

Напомним, что вопрос создания механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб недавно был предметом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года "Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины", поддержанной 94 странами.

Более того, 23 ноября 2022 года Европейский парламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал Еврокомиссию и членов ЕС работать над созданием комплексного международного механизма компенсации, завершить правовой режим для конфискации замороженных в ЕС российских активов, разработать правовую базу для признания государств спонсорами. повлечет за собой ряд существенных ограничительных мер против этих стран и будет иметь глубокие ограничительные последствия для отношений ЕС с этими странами и прочее. Практика принятия крупнейшими международными организациями и союзами подобных решений, безусловно, радует и указывает на то, что украинскую позицию слышат, принимают непременно воплощать.

Как отмечает Егор Чернев, трибунал для судебного преследования преступления агрессии позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Такое предложение было поддержано всеми 30 странами НАТО. Также по инициативе украинской делегации в резолюции был закреплен принцип, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Важно понимать, что резолюция является политическим шагом и не создает юридической обязанности для государств-членов НАТО. Тем не менее, она транслирует настроения европейских политиков, что влияет на принятие руководством государств решений. Реальное значение задекларированные призывы приобретут, когда правительства и парламенты каждого члена НАТО примут соответствующие решения.

Подводя итог, принятие Ассамблеей резолюции является свидетельством того, что крупнейшие мировые сообщества все активнее выражают свою проукраинскую позицию, не просто декларируя "глубокие беспокойства", а призывая к конкретике от государств-союзников Украины. Ожидаем подобные решения от остальных организаций и стран, а также, что самое главное, прикладного воплощения их в жизнь.