Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в НАТО

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник, 5 июля, Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в Североатлантический союз. Свои подписи поставили представители всех 30 стран НАТО, сообщает Радио Свобода.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг открыл церемонию подписания Протокола о присоединении. Он отметил, что сегодняшний день является "историческим".

Главы МИД Финляндии и Швеции, подписавшие документ, акцентировали, что вступление двух стран в союз будет способствовать не только укреплению их безопасности, но и усилит безопасность НАТО в целом.

Также сообщается, что Россия на заседании прямо не упоминалась, однако именно российское широкомасштабное вторжение в Украину стало главным аргументом для того, чтобы две традиционно нейтральные страны решили вступить в НАТО.

Напомним, Финляндия и Швеция были приглашены в НАТО на саммите организации в Испании 29 июня. Этому предшествовало заключение этими странами меморандума с Турцией, которая отказалась от препятствования их вступления в НАТО в обмен на согласие сотрудничать с ней в сфере борьбы с тем, что сама Турция называет терроризмом.

Однако уже 4 июля Финляндия и Швеция завершили переговоры о присоединении к Североатлантическому альянсу, как это было согласовано на прошлой неделе лидерами НАТО на их саммите в Мадриде.