Швеція та Фінляндія підписали протоколи про вступ до НАТО

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі у вівторок, 5 липня, Швеція та Фінляндія підписали протоколи про вступ до Альянсу. Свої підписи поставили представники всіх 30 країн НАТО, повідомляє Радіо Свобода.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столенберг відкрив церемонію підписання Протоколу про приєднання. Він зазначив, що сьогоднішній день є "історичним".

Голови МЗС Фінляндії та Швеції, які підписали документ, акцентували, що вступ двох країн до союзу сприятиме не лише зміцненню їхньої безпеки, а й посилить безпеку НАТО в цілому.

Також повідомляється, що Росія на засіданні прямо не згадувалась, проте саме російське широкомасштабне вторгнення в Україну стало головним аргументом для того, щоб дві традиційно нейтральні країни вирішили вступити до НАТО.

Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція були запрошені до НАТО на саміті організації в Іспанії 29 червня. Цьому передувало укладання цими країнами меморандуму з Туреччиною, яка відмовилася від перешкоджання їх вступу до НАТО в обмін на згоду співпрацювати з нею у сфері боротьби з тим, що сама Туреччина називає тероризмом.



Проте вже 4 липня Фінляндія та Швеція завершили переговори щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу, як це було погоджено минулого тижня лідерами НАТО на їхньому саміті у Мадриді.