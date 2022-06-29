НАТО запросило Швецію та Фінляндію до свого складу

НАТО формалізувало рішення щодо запрошення до свого складу Швеції та Фінляндії. Про це йдеться у заяві за підсумками саміту альянсу, що відбувся 29 червня у Мадриді.

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"Ми підтверджуємо нашу прихильність до політики відкритих дверей НАТО. Сьогодні ми вирішили запросити Фінляндію і Швецію до членів НАТО і погодилися підписати протоколи про приєднання", - сказано в ньому.

При цьому зазначається, що при приєднанні будь-якої країни до Північноатлантичного союзу життєво важливо, щоб законні безпекові інтереси всіх союзників були належним чином враховані, і у зв'язку з цим у НАТО вітає укладання тристороннього меморандуму між Туреччиною, Фінляндією та Швецією щодо цього.

"Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО зробить їх безпечнішими, НАТО – сильнішими, а євроатлантичний простір – міцнішим. Безпека Фінляндії та Швеції має безпосереднє значення для Північноатлантичного союзу, у тому числі в процесі вступу", - зазначено в комюніке.

У НАТО також заявили, що продовжуватимуть зміцнювати "у дусі повної взаємної відкритості, прозорості, взаємодоповнюваності та поваги до різних мандатів організацій, автономії прийняття рішень та інституційної цілісності" стратегічне партнерство з Європейським союзом, силу і важливість якого актуалізувала війна Росії проти України.

"У світлі безпекової обстановки в Європі, що змінилася, ми прийняли рішення про нові заходи щодо посилення цілеспрямованої політичної та практичної підтримки партнерів, включаючи Боснію і Герцеговину, Грузію та Республіку Молдова. Ми будемо працювати з ними, щоб зміцнити їх цілісність і стійкість, розвивати можливості і підтримувати їхню політичну незалежність. Ми також розширимо нашу підтримку у нарощуванні потенціалу партнерів з Півдня", - йдеться також у заяві.

Альянс також задекларував, що покладає на Росію всю провину за гуманітарну катастрофу, до якої призвело її вторгнення в Україну, і що вона до того ж навмисно посилює продовольчу та енергетичну кризу, яка торкнулася мільярдів людей у всьому світі, зокрема своїми військовими діями.

"Союзники тісно співпрацюють, щоб підтримати міжнародні зусилля щодо забезпечення експорту українського зерна та пом'якшення глобальної продовольчої кризи. Ми продовжуватимемо протистояти брехні Росії та відкидатимемо її безвідповідальну риторику. Росія має негайно припинити цю війну та піти з України. Білорусь має припинити свою співучасть війні", - наголошується у заяві.

Також НАТО як організація вказує, що вітає зусилля всіх союзників з надання підтримки Україні, і обіцяє надати їм адекватну допомогу з огляду на специфіку кожної з цих країн.

"Ми продовжуватимемо і нарощуватимемо політичну та практичну підтримку нашому близькому партнеру Україні, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії. Спільно з Україною ми ухвалили рішення про посилений пакет підтримки", - йдеться в документі.

Вказано, що це прискорить постачання нелетального оборонного обладнання, покращить кіберзахист та стійкість України, а також підтримає модернізацію її оборонного сектору в перехідний період для зміцнення довгострокової оперативної сумісності. У довгостроковій перспективі НАТО має намір допомагати Україні та підтримувати її зусилля на шляху повоєнного відновлення та реформ.

"Ми стикаємося з кібер-, космічними, гібридними та іншими асиметричними загрозами, а також зі зловмисним використанням новітніх та проривних технологій. Ми стикаємося з системною конкуренцією з боку тих, включаючи КНР, хто кидає виклик нашим інтересам, безпеці та цінностям та прагне підірвати заснований на правилах міжнародний порядок. Нестабільність за межами наших кордонів також сприяє нелегальній міграції та торгівлі людьми", - йдеться також у комюніке.

Зважаючи на це, союзники прийняли рішення на добровільній основі і з використанням національних активів створити і відпрацювати віртуальний потенціал швидкого реагування в кіберпросторі для реагування на масштабну зловмисну кібердіяльність.

Крім цього, НАТО вирішило створити Акселератор оборонних інновацій та запустити багатонаціональний інноваційний фонд, щоб об'єднати уряди, приватний сектор та академічні кола "для зміцнення технологічної переваги" альянсу.

Також НАТО не обійшло стороною і питання зміни клімату, яке назвало "визначальною проблемою нашого часу, що надає глибокий вплив на безпеку Північноатлантичного союзу".

Країни альянсу поставили за мету значно скоротити викиди парникових газів політичними та військовими структурами та об'єктами НАТО, зберігши при цьому оперативну, військову та економічну ефективність. Питання зміни клімату враховуватимуться у всіх основних завданнях НАТО.

Нагадаємо, що на саміті НАТО також було затверджено нову стратегічну концепцію, в якій Росія названа прямою і найбільшою загрозою для альянсу.