"Стратегічний виклик для всієї Європи": Резніков назвав дві складові бажаної відповіді на ракетні атаки РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Європа має надати швидку відповіть на масові ракетні обстріли декількох регіонів України, що відбулися напередодні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Російські терористи вчинили чергові воєнні злочини – обстріляли ракетами низку мирних українських міст. Підлість цих атак в тому, що вони здійснюються або з глибини території РФ, або з території Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів. Це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи", - зазначив він.

За словами міністра, швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин, першою з яких має стати посилення санкцій проти Росії.

"Щоб РФ не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО", - пояснив він.

Другою відповіддю, як вказав Резніков, має стати якнайшвидше розгортання ефективної системи протиракетної оборони в Україні, яке має бути передбачене в стратегії НАТО.

"Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу", - написав чиновник.

При цьому український міністр оборони заговорив і про необхідність демілітарізації європейської частини РФ як умови для можливого поновлення стосунків Заходу з Росією.

"Довгострокова відповідь так само очевидна – умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями", - вважає він.

Нагадаємо, що в ніч на 25 червня з території Білорусі було завдано масових ракетних ударів по території низки регіонів України. В Офісі президента заявили про 48 випущених ракет.

Зокрема, було запущено близько 30 ракет по Житомирській області, при цьому повідомлялося про збиття близько десятка ракет. Крім цього, чотири ракети вразили військовий об'єкт у Яворівському районі Львівської області, а дві там вдалося збити. Також біля 20 ракет було випущено з Білорусі по селищу Десна Чернігівської області, де також розташований військовий полігон, а ще дві ракети було збито над Хмельницькою областю.

Ввечері було завдано ракетного удару по місту Сарни Рівненської області, а рано вранці 26 червня - по Києву. Останній обстріл було зроблено з регіону Каспійського моря.