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По Сарнах Рівненській області завдано ракетні удари: є загиблі
По території Рівненської області ввечері 25 червня завдано двох ракетних ударів. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
"Крайня повітряна тривога виявилася невтішною для Рівненщини. Завдано двох ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Попередньо без жертв. Виїхав на місце події", – сказав він у короткому відеозверненні.
У свою чергу, як повідомляється в Twitter радіостанції "Армія FM", російські війська, за попередніми даними, з території Білорусі завдали ракетного удару по Сарнах, внаслідок чого є поранені.
Згодом Коваль опублікував відео з місця події, заявивши, що ракети потрапили у станцію техобслуговування з мийкою та ще один комплекс по ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє людей загинуло, ще четверо госпіталізовані, з них двоє - у важному стані. "Під завалами ще можуть бути люди, тому роботи тривають", - додав голова ОВА.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що в ніч на 25 червня з території Білорусі вже було завдано масових ракетних ударів по території низки регіонів України. В Офісі президента заявили про 48 випущених ракет.
Зокрема, було запущено близько 30 ракет по Житомирській області: відомо принаймні про одного загиблого військового та одного пораненого, при цьому повідомлялося про збиття близько 10 ракет. Чотири ракети вразили військовий об'єкт у Яворівському районі Львівської області, а дві там вдалося збити.
Крім того, близько 20 ракет було випущено з Білорусі по селищу Десна Чернігівської області, де також розташований військовий полігон: повідомлено про руйнування інфраструктури. Ще дві ракети було збито над Хмельницькою областю.
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розцінили те, що відбулося як провокацію Росії з метою втягування Білорусі у війну проти України.