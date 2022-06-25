По Ровенской области нанесено два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры

По территории Ровенской области вечером 25 июня нанесены два ракетных удара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Виталий Коваль.

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"Последняя воздушная тревога оказалась неутешительной для Ровенщины. Нанесены два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры. Предварительно без жертв. Выехал на место происшествия", – сказал он в коротком видеообращении.

В свою очередь, как сообщается в Twitter радиостанции "Армия FM", российские войска, по предварительным данным, с территории Беларуси нанесли ракетный удар по Сарнам, в результате чего есть раненые.

Напомним, что в ночь на 25 июня с территории Беларуси уже были нанесены массовые ракетные удары по территории ряда регионов Украины. В Офисе президента заявили о 48 выпущенных ракетах.

В частности, было запущено около 30 ракет по Житомирской области: известно по крайней мере об одном погибшем военном и одном раненном, при этом сообщалось о сбитии около 10 ракет. Четыре ракеты поразили военный объект в Яворовском районе Львовской области, а две там удалось сбить.

Кроме того, около 20 ракет было выпущено из Беларуси по поселку Десна Черниговской области, где также расположен военный полигон: сообщилось о разрушении инфраструктуры. Еще две ракеты были сбиты над Хмельницкой областью.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины расценили произошедшее как провокацию России с целью втягивания Беларуси в войну против Украины.