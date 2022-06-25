Путин анонсировал передачу Беларуси "Искандеров" и модернизацию ее ВВС для несения ядерных боеголовок

Президент России Владимир Путин анонсировал передачу Беларуси ракетно-тактических комплексов "Искандер", способных, в том числе, нести и ядерные заряды, а также модернизацию самолетов белорусской армии для обеспечения возможности несения ими ядерных боеголовок.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом он сказал на встрече с фактическим руководителем Беларуси Александром Лукашенко 25 июня. В ходе нее последний, в частности, пожаловался руководителю страны-агрессора на политику, проводимую соседними Польшей и Литвой.

"Нас очень напрягает ситуация и та политика, которую проводят наши соседи. Вы, в общем-то, знаете - это руководство Польши и руководство Литвы. Политика на конфронтацию. И вам хватает, и особенно в Украине в последнее время наемников больше всего, как мы замечаем, из Польши. Я не понимаю, зачем это им надо - конфронтация. Но ясно, что за спиной стоят, подталкивают и прочее. Но политика отвратительная, поведение агрессивное", - возмутился самопровозглашенный лидер Беларуси.

При этом он прокомментировал и решение Литвы ограничить транзит товаров между основной территорией России и ее эксклавом - Калининградской областью, сравнив его с объявлением войны.

"То же самое и Литва: в последнее время наростает этот поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, это уже сродни объявлению какой-то войны уже, это же недопустимо - подобные вещи в современных условиях", - сказал Лукашенко.

По его словам, фактические власти Беларуси также очень обеспокоены якобы проводимыми США и другими странами НАТО тренировочными полетам с несением ядерных боеголовок.

"Нас это очень напрягает. Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора: они тренируют нести ядерные боеголовки, а вы, пожалуйста, помогите приспособить самолеты наши, которые могут нести ядерные заряды", - заявил политик.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что не призывает Россию уже "завтра привезти" непосредственно ядерное оружие, однако указал, что в этом вопросе "шутить нам нельзя", поскольку "если тренируются - то, наверное, что-то думают" совершить.

"Мы помним 41-й год, когда нас убаюкивали, что все будет хорошо, все тихо, никто не нападет, а потом оказались не готовы к этому. Поэтому для нас это очень серьезная ситуация, не первый раз ставлю перед вами этот вопрос. Знаю, что вы рассматривали в Министерстве обороны. Хотелось бы услышать, как будут развиваться здесь события. Я не скрываю: я ставлю вопрос о том, чтобы мы быть готовы ко всему - даже к применению самого серьезного оружия, для того чтобы мы могли защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока", - произнес он.

В ответ же Путин предложил модернизировать соответствующим образом находящуюся на вооружении белорусской армии "достаточно большую" группировку самолетов Су-25.

"Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать - эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах России - и соответствующим образом начать подготовку летного состава", - сказал он.

Стоит отметить, что несмотря на то, что в ходе публичной части встречи Путина с Лукашенко вопрос Украины прямо не обсуждался и не поднимался, Путин, взяв слово после упомянутой просьбы Лукашенко и заговорив об экономической помощи РФ белорусским предприятиям, назвал их "украинскими", хотя быстро поправил себя, а затем ответил и на саму просьбу обещанием поставить Беларуси комплексы "Искандер".

"Решение у нас принято: мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал он.

Напомним, что 25 июня с территории Беларуси были нанесены массовые ракетные удары по территории ряда регионов Украины, поразившие, в частности, и военные объекты в Черниговской и Львовской областях.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины расценили произошедшее как провокацию России с целью втягивания Беларуси в войну против Украины.

В то же время накануне в ведомстве заявляли о планах РФ вовлечь Беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ракетных обстрелов Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Беларуси и подрыва жилых домов в самом Мозыре.

При этом 22 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что никакой угрозы Украине со стороны Беларуси нет, несмотря на проведение на ее территории сейчас целого комплекса действий военного характера.

В частности, с 22 июня по 1 июля в Беларуси проводятся военные учения в районе границы с Украиной в Гомельской области с целью "проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по назначению".

Перед их началом украинская сторона заявляла, что на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях сосредоточено до семи батальонов, что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.