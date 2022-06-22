Никакой угрозы Украине со стороны Беларуси нет, несмотря на военные учения - разведка

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявляет, что на данный момент отсутствует угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины, несмотря на проведение ею военных учений и прочих мероприятий. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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"На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет, это я с абсолютной уверенностью могу вам сказать. Успокойтесь, ситуация абсолютно под контролем", - заявил Буданов.

По словам руководителя украинской военной разведки, в Беларуси действительно наблюдается военная активность, однако она не несет угроз для Украины.

"В Беларуси продолжаются и военные сборы, и учения, и укрепление границы, проходит сейчас целый комплекс тех или иных действий военного назначения. Но они не направлены на ведение боевых действий против Украины на данном этапе. Если у них появятся такие мысли, мы сразу будем про это знать и все вместе предпримем адекватные действия", - подчеркнул он.

Напомним, что с 22 июня по 1 июля в Беларуси будут проводиться военные учения в районе границы с Украиной в Гомельской области с целью "проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению".

При этом накануне украинская сторона заявила, что на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях на данный момент сосредоточено до семи батальонов, что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.

Отметим также, что вопрос возможности военного вторжения из Беларуси обсуждался по инициативе президента Владимира Зеленского на заседании ставки верховного главнокомандующего 15 июня.