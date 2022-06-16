Зеленский собрал заседание из-за возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, - Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси.

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Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Говорить великий Львів".

"Что касается направления из Беларуси. Я хочу сообщить, что кроме СНБО есть ставка верховного главнокомандующего… Вчера президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси", - сказал Данилов.

По его словам, давали оценку все органы, которые к этому причастны – что происходит, в каком состоянии находится армия Беларуси, сколько там военных РФ и какие планы.

"Все это находится на контроле нашего президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. И я считаю, что достаточно эффективно. В результате есть поручение – сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны", - проинформировал секретарь СНБО.

Напомним, в Беларуси 7 июня заявили о начале тренировок "по переводу с мирного на военное время". Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих.

Также депутаты Киевского городского совета проголосовали за лишение столицы Беларуси Минска статуса города-побратима Киева.