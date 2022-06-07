В Беларуси планируют увеличить численность армии до 80 тысяч, - Генштаб ВСУ

В Республике Беларусь планируется увеличить численность вооруженных сил до 80 тысяч человек в рамках создания южного оперативного командования.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях до сих пор сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

"В рамках создания южного оперативного командования, предполагается увеличение численности вооруженных сил Республики Беларусь до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить за счет находящихся на хранении технических средств", - говорится в сообщении.

Напомним, военные РФ на территории Беларуси, вдоль Государственной границы Украины, установили ракетные комплексы, зенитно-пушечные комплексы, зенитные ракетные системы и самолеты оперативно-тактической авиации.