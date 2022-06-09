Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима

Депутаты Киевского городского совета лишили столицу Беларуси Минск статуса города-побратима Киева.

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Данное решение принято 9 июня на пленарном заседании Киевгорсовета. Решение поддержали 75 депутатов.

Депутат Григорий Маленко отметил, что именно с территории Беларуси было начато масштабное и одно из основных наступлений войск России на Киев.

"Также с ее территории были зафиксированы поставки амуниции и спецтехники для врага, временно оккупировавшего территориальные общины на севере от Киева. После деоккупации Киевской области весь мир увидел трагические последствия пребывания "русского мира" – это сотни убитых, замученных, изнасилованных мирных жителей", - рассказал депутат.

Он добавил, что вдоль украинско-белорусской границы наблюдается активизация враждебных формирований.

Григорий Маленко подчеркнул, что при указанных выше условиях любое сотрудничество между городами Киев и Минск невозможно, поэтому соглашения, в которых зафиксировано такое сотрудничество, не должны существовать, пока в Беларуси действует авторитарный режим. Несмотря на это, после украинской победы и освобождения белорусского народа от гнета побратимские отношения между городами могут быть восстановлены.

Напомним, 7 июня в Беларуси заявили о начале тренировок "по переводу с мирного на военное время" и планируют увеличить численность армии до 80 тысяч.

В частности, как сообщила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Беларусь отдавала приказ о наступлении своих войск на Украину, но офицерское руководство не спустило этот приказ дальше.