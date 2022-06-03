РФ собрала 20 батальонных тактических групп для наступления в направлении Славянска, - Генштаб

Армия Российской Федерации пробует возобновить наступление на Славянском направлении, в связи с чем РФ собрала до 20 батальонных тактических групп.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что с 1 июня начато проведение боевой подготовки подразделений вооруженных сил Беларуси в Брестской области. Угроза ракетных ударов из Беларуси остается.

В целях уточнения расположения позиций ВСУ россияне вели разведку с применением БПЛА в Сумской и Черниговской областях. В районе Краснополья Сумской области враг нанес авиаудар и произвел минометный обстрел в районе Михалькиной Слободы Черниговской области.

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В частности, оккупанты разрушают гражданские объекты в Харькове. Нанесли авиаудар вертолетами Ми-8 по позициям украинских войск в районах Слатино и Дементеевки.

На Славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления, сосредоточил группировку численностью до 20 батальонных тактических групп и пытался вести наступление на населенные пункты Барвенково и Святогорск, успеха не имел.

На Донецком направлении россияне сосредотачивали основные усилия в районе Северодонецка. Зафиксированы штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются. Также оккупанты вели наступательные действия в направлении Бахмута, Соледара и Лисичанска, но успеха не имели.

На Лиманском направлении оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское.

На Южнобужском направлении противник пытается вернуть утраченные позиции. Совершал артиллерийское огненное поражение и активизировал ведение воздушной разведки. Основные усилия корабельных группировок противника в Черноморской и Азовской морских зонах были сосредоточены на выполнении задач по изоляции районов боевых действий и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

В Генштабе отметили, что на временно оккупированной территории Донецкой области идет принудительная мобилизация гражданского населения. Угрожая уголовной ответственностью, командование оккупационных войск пытается восполнить потери подразделений.

"Командование вооруженных сил Российской Федерации принимает меры по активизации проведения разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности на территории Украины. С этой целью осуществляется набор и подготовка наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующей их деятельностью на территории Украины. Преимущество при осуществлении указанного отбора предоставляется жителям и бывшим жителям Донецкой и Луганской областей, хорошо владеющих украинским языком", - говорится в сообщении.

Напомним, эксперты Института изучения войны пришли к выводу, что россияне не захватят Донбасс, потому что понесли многочисленные потери в боях за Северодонецк.