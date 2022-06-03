Росіяни не захоплять Донбас, бо зазнали численних втрат у боях за Сєвєродонецьк, — ISW

Російська армія кинула значні сили на штурм Сєвєродонецька, у важких боях окупанти зазнали сильних втрат як у техніці, так і в живій силі. Це послабило супротивника, тому тепер, швидше за все, росіяни не мають ресурсів для захоплення всієї Донецької області.

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Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни (ISW) після аналізу поточної ситуації на фронті.

"Російські сили, очевидно, обмежені рельєфом місцевості на Донбасі і продовжать стикатися з проблемами при перетині річки Сіверський Донець, щоб завершити оточення Сєвєродонецька та Лисичанська, і продовжити просування на захід від Лиману у напрямку Слов'янська через Райгородок", - резюмують військові.

Очевидно, як зазначають експерти, Росія спробує захопити Сєвєродонецьк, щоб оголосити про нову "перемогу" — окупацію Луганської області. Аналітики не дають прогнозів у реалістичності такого розвитку події, але наголошують, що надалі РФ не вистачить сил для захоплення всього Донбасу.

Варто виділити ще кілька пунктів із аналітичної оцінки ситуації на війні ISW:

російська операція по наступу на Слов'янськ з південного сходу від Ізюму і на захід від Лиману, як і раніше, мало просунулися, і навряд чи досягне мети найближчими днями;

російські війська поступово просувалися навколо Авдіївки;

українські контрнаступи на північному заході Херсонської області відтіснили російські війська на східний берег річки Інгулець.

Нагадаємо, станом на 1 червня, російські загарбники окупували 80% Сєвєродонецька Луганської області, включаючи його східну частину. У місті продовжуються вуличні бої.