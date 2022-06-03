В Луганській області через обстріли зазнали руйнувань ще 36 будинків - ОВА

Минулої доби в Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, було пошкоджено дев'ять будинків, а у сусідньому Лисичанську – два. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, в Лисичанську, пошкоджень також зазнала інфраструктура та транспорт пожежної частини, зокрема, чотири автомобілі, на яких рятувальники "могли б виїжджати на пожежі і рятувати життя".

Зранку 2 червня в цьому місті ворожим артилерійським снарядом вбило жінку. Окрім цього, 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в селищі Тошківка.

"Не маючи значних досягнень на фронті, ворог звітує черговими перемогами над цивільною інфраструктурою – б'є по домівках та підприємствах. "Руський мир" в їхньому розумінні – це степ навкруги", - додав Гайдай.

Зазначимо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують обстріли українських позицій в районі Сєвєродонецька, Лисичанська, селища Борівське та села Устинівка.

Крім того, ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік селища Мирна Долина. Крім того, в районі селищ Метьолкіне та Білогорівка противник намагався вести штурмові дії, але зазнав втрат та відійшов на попередні позиції.

Також ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Врубівка та сусідніх сіл Берестове й Білогорівка Донецької області, що розташовані на трасі Лисичанськ - Бахмут. Поблизу Врубівки окупанти також вели безуспішні штурмові дії.