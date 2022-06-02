У бомбосховищах "Азоту" у Сєвєродонецьку перебуває близько 800 людей, - ОВА

Близько 800 людей ховаються в бомбосховищах під хімічним заводом "Азот" у Сєвєродонецьку Луганської області, який зазнав ракетного обстрілу з боку Росії.

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Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай у коментарі CNN.

"Там є місцеві жителі, яких попросили залишити місто. Але вони відмовилися. Там є й діти, але їх небагато", – повідомив Гайдай.

Він повідомив, що більша частина Сєверодонецька захоплена Росією, але українські військові, як і раніше, контролюють територію заводу "Азот".

Гайдай додав, що завод знаходиться у приватній власності, і власники повідомляє, що на території підприємства залишилися невеликі запаси хімікатів.

Він також підкреслив, що з військової точки зору "Азот" не представляє для російських військових інтересів, на відміну від маріупольської "Азовсталі".

Нагадаємо, під "Азовсталлю" у бомбосховищах теж ховалися від бомбардувань мирні жителі. Там же тримали останню ділянку оборони у Маріуполі та українські військові.

Зазначимо, як повідомив Гайдай, окупаційні війська під час атаки Луганської області пошкодили склад із метанолом на хімкомбінаті у Сєвєродонецьку.

А 31 травня російські військові завдали авіаційного удару по Сєвєродонецьку, потрапивши до цистерни з азотною кислотою на хімзаводі.