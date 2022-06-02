В бомбоубежищах "Азота" в Северодонецке находится около 800 человек, - ОВА

Около 800 человек прячутся в бомбоубежищах под химическим заводом "Азот" в Северодонецке Луганской области, который подвергся ракетному обстрелу со стороны России.

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Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в комментарии CNN.

"Там есть местные жители, которых попросили покинуть город. Но они отказались. Там есть и дети, но их немного", – сообщил Гайдай.

Он сообщил, что большая часть Северодонецка захвачена Россией, но украинские военные по-прежнему контролируют территорию завода "Азот".

Гайдай добавил, что завод находится в частной собственности, и владельцы сообщает о том, что на территории предприятия остались небольшие запасы химикатов.

Он также подчеркнул, что с военной точки зрения "Азот" не представляет для российских военных интереса, в отличие от мариупольской "Азовстали".

Напомним, под "Азовсталью" в бомбоубежищах тоже прятались от бомбежек мирные жители. Там же держали последний участок обороны в Мариуполе и украинские военные.

Отметим, как сообщил Гайдай, оккупационные войска в ходе атаки Луганской области повредили склад с метанолом на химкомбинате в Северодонецка.

А 31 мая российские военные нанесли авиационный удар по Северодонецку, попав в цистерну с азотной кислотой на химзаводе.