Россияне повредили склад с метанолом на "Азоте" в Северодонецке

Оккупационные войска в ходе атаки Луганской области повредили склад с метанолом на химкомбинате в Северодонецка.

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Об этом в своем Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Захватчики 1 июня несколько раз пытались попасть по "Азоту", в результате ударили по одному из административных корпусов и складу, где хранился метанол.

"Наши военные сдерживают врага, поэтому тот продолжает уничтожать инфраструктуру и промышленность Северодонецка. Россияне делают все, чтобы потом можно было заявить об отсутствии возможности обновления, — рассказал Гайдай.

Он также сообщил, что в Лисичанске российские военные нанесли удар по больнице. В целом вся подконтрольная Украине территория Луганской области находится под постоянным обстрелами. По данным ОВА, за прошедшие сутки россияне повредили 52 дома.

"То есть еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – гораздо больше, остались без крова. 50-60 домов область теряет каждый день. В селах и селениях, как штурмуют россияне, жилье выгорает улицами", — резюмировал глава военной администрации области.

За 1 июня в Горском враг повредил 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, Новодружеске – четыре, Николаевке – два.

Отметим, что предыдущий раз российские военные нанесли авиационный удар по Северодонецку, попав в цистерну с азотной кислотой на химзаводе. Напомним, российские захватчики оккупировали 80% Северодонецка Луганской области, включая его восточную часть. В городе продолжаются уличные бои.