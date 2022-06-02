Росіяни пошкодили склад із метанолом на "Азоті" у Сєвєродонецьку

Окупаційні війська під час атаки Луганської області пошкодили склад із метанолом на хімкомбінаті у Сєвєродонецьку.

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Про це у своєму Facebook повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Загарбники 1 червня кілька разів намагалися атакувати "Азот", в результаті вдарили по одному з адміністративних корпусів та складу, де зберігався метанол.

"Наші військові стримують ворога, тому той продовжує знищувати інфраструктуру та промисловість Сєвєродонецька. Росіяни роблять все, щоб потім можна було заявити про відсутність можливості оновлення", - розповів Гайдай.

Він також повідомив, що в Лисичанську російські військові завдали удару по лікарні. Загалом вся підконтрольна Україні територія Луганської області перебуває під постійним обстрілом. За даними ОВА, минулої доби росіяни пошкодили 52 будинки.

"Тобто ще понад 50 сімей, а з урахуванням багатоповерхівок - набагато більше, залишилися без даху над головою. 50-60 будинків область втрачає щодня. У селах і селищах, як штурмують росіяни, житло вигоряє вулицями", - резюмував голова військової адміністрації області.

За 1 червня у Гірному ворог пошкодив 16 будинків, у Лисичанську – 15, у Врубівці – дев'ять, у Сєвєродонецьку – шість, Новодружеську – чотири, Миколаївці – два.

Зазначимо, що попереднього разу російські військові завдали авіаційного удару по Сєвєродонецьку, потрапивши до цистерні з азотною кислотою на хімзаводі. Нагадаємо, російські загарбники окупували 80% Сєвєродонецька Луганської області, включаючи його східну частину. У місті продовжуються вуличні бої.