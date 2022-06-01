Частина українських сил продовжує бої у Сєвєродонецьку, решта відійшли до Лисичанська - ОВА

Російські окупаційні війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, проте сусідній Лисичанськ продовжує повністю залишатися під українським контролем, повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Нічого ганебного або ганебного для мене не буде, у мене будуть сили сказати нехай і трагічну для мене особисто новину у випадку, якщо Сєвєродонецьк буде дійсно повністю під контролем [противника]. На сьогоднішній день дійсно 70% контролюють росіяни, але місто повністю ще не зайняли", - заявив він.

За словами Гайдая, частина українських військ відійшла на вигідніші та заздалегідь підготовлені позиції, а частина продовжує бої всередині Сєверодонецька. Він додав, що сусідній Лисичанськ перебуває у вигіднішій позиції, оскільки розташований на піднесенні щодо Сєвєродонецька.

"Але потрібно розуміти, що якщо росіяни зможуть протягом 2-3 днів взяти місто під контроль, вони почнуть встановлювати там артилерію, міномети і тоді почнуть обстрілювати Лисичанськ щільніше", - додав начальник ОВА.

Гайдай при цьому закликав громадян "зняти рожеві окуляри" і зрозуміти, що "не прилетить раптом чарівник у блакитному вертольоті", і що для перемоги Україні недостатньо факту, до прикладу, поставок американських гаубиць M777.

"Техніка приходить, але не в тих обсягах, в яких хотілося б. Поставляти на лінію фронту одну або дві гаубичні батареї немає сенсу. Потрібно справді підготуватися, щоб нормально зупинити ворога і надалі вже відкидати його з нашої території", - зазначив він.

Керівник області також повідомив, що доставляти гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька немає можливості, евакуація з міста не проводиться. Проте місцева лікарня, за його словами, має достатньо ліків та інших медичних засобів, а гуманітарні штаби мають запаси продуктів на певний час.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, напередодні окупанти застосовували авіацію для обстрілів села Берестове, що знаходиться на трасі, що зв'язує Лисичанськ і Сєверодонецьк з підконтрольною Україні територією Донецької області, а також обстрілювала сусідні села Білогорівка та Ниркове.