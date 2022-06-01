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Частина українських сил продовжує бої у Сєвєродонецьку, решта відійшли до Лисичанська - ОВА
Російські окупаційні війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, проте сусідній Лисичанськ продовжує повністю залишатися під українським контролем, повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Нічого ганебного або ганебного для мене не буде, у мене будуть сили сказати нехай і трагічну для мене особисто новину у випадку, якщо Сєвєродонецьк буде дійсно повністю під контролем [противника]. На сьогоднішній день дійсно 70% контролюють росіяни, але місто повністю ще не зайняли", - заявив він.
За словами Гайдая, частина українських військ відійшла на вигідніші та заздалегідь підготовлені позиції, а частина продовжує бої всередині Сєверодонецька. Він додав, що сусідній Лисичанськ перебуває у вигіднішій позиції, оскільки розташований на піднесенні щодо Сєвєродонецька.
"Але потрібно розуміти, що якщо росіяни зможуть протягом 2-3 днів взяти місто під контроль, вони почнуть встановлювати там артилерію, міномети і тоді почнуть обстрілювати Лисичанськ щільніше", - додав начальник ОВА.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Гайдай при цьому закликав громадян "зняти рожеві окуляри" і зрозуміти, що "не прилетить раптом чарівник у блакитному вертольоті", і що для перемоги Україні недостатньо факту, до прикладу, поставок американських гаубиць M777.
"Техніка приходить, але не в тих обсягах, в яких хотілося б. Поставляти на лінію фронту одну або дві гаубичні батареї немає сенсу. Потрібно справді підготуватися, щоб нормально зупинити ворога і надалі вже відкидати його з нашої території", - зазначив він.
Керівник області також повідомив, що доставляти гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька немає можливості, евакуація з міста не проводиться. Проте місцева лікарня, за його словами, має достатньо ліків та інших медичних засобів, а гуманітарні штаби мають запаси продуктів на певний час.
Нагадаємо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, напередодні окупанти застосовували авіацію для обстрілів села Берестове, що знаходиться на трасі, що зв'язує Лисичанськ і Сєверодонецьк з підконтрольною Україні територією Донецької області, а також обстрілювала сусідні села Білогорівка та Ниркове.