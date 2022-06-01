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Російські війська атакували завод у Лисичанську та закріплюються в центрі Сєвєродонецька

Російські війська атакували завод у Лисичанську та закріплюються в центрі Сєвєродонецька
Окупанти знищують житловий фонд Луганської області. Фото: Facebook Гайдая

Військові російської армії станом на ранок 1 червня увійшли до центральних районів Сєвєродонецька та почали з близької дистанції атакувати інфраструктуру та об'єкти промисловості цього міста, а також Лисичанська. Про це у своєму Telegram-каналі заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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За його словами, увечері 31 травня окупанти почали завдавати авіаудари по об'єднанню "Азот". Того ж дня ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" у Лисичанську, внаслідок чого окупанти пошкодили кілька приміщень підприємства.

Паралельно загарбники продовжують ліквідацію житлового фонду Луганської області.

Фото 2 — Російські війська атакували завод у Лисичанську та закріплюються в центрі Сєвєродонецька
Фото 3 — Російські війська атакували завод у Лисичанську та закріплюються в центрі Сєвєродонецька
Фото 4 — Російські війська атакували завод у Лисичанську та закріплюються в центрі Сєвєродонецька
Фото 5 — Російські війська атакували завод у Лисичанську та закріплюються в центрі Сєвєродонецька
Фото 6 — Російські війська атакували завод у Лисичанську та закріплюються в центрі Сєвєродонецька
Фото 7 — Російські війська атакували завод у Лисичанську та закріплюються в центрі Сєвєродонецька
Фото 8 — Російські війська атакували завод у Лисичанську та закріплюються в центрі Сєвєродонецька
Фото 9 — Російські війська атакували завод у Лисичанську та закріплюються в центрі Сєвєродонецька
Фото 10 — Російські війська атакували завод у Лисичанську та закріплюються в центрі Сєвєродонецька

"Штурмові дії 31 травня окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєвєродонецька, закріплюються у центрі міста", - резюмував Гайдай.

Він додав, що росіяни намагаються витіснити підрозділи українських захисників із позицій у районах Білогорівки та Врубівки.

Загалом внаслідок російських ударів по Сєвєродонецьку в місті зруйновано всю критичну інфраструктуру міста, пошкоджено 90% будинків, у тому числі понад дві третини житлового фонду зруйновано. За добу окупанти можуть зруйнувати до 12 багатоповерхівок у Сєвєродонецьку.

Автор:
Віта Молодан