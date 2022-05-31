Окупанти зайняли більшу частину Сєверодонецька

Російські військові взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька. Про це у своєму телеграм-каналі заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Бої вже ведуться в середині міста, російські війська контролюють уже, на жаль, більшу частину міста", - сказав Гайдай.

При цьому він сказав, що унеможливлює ризик оточення міста і додав, що українські військові мають можливість маневрувати.

Голова ОДА додав, що критична інфраструктура міста пошкоджено на 100%, а житловий фонд зруйновано на 90%. 60% житлового фонду відновленню не підлягає.

Нагадаємо, російські військові завдали авіаційного удару по Сєвєродонецьку Луганської області, потрапивши до цистерни з азотною кислотою на хімзаводі.

Росіяни увійшли до Сєверодонецька 30 березня. Для цього вони задіяли різноманітне озброєння та застосували авіацію.