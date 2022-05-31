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Окупанти зайняли більшу частину Сєверодонецька
Російські військові взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька. Про це у своєму телеграм-каналі заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Бої вже ведуться в середині міста, російські війська контролюють уже, на жаль, більшу частину міста", - сказав Гайдай.
При цьому він сказав, що унеможливлює ризик оточення міста і додав, що українські військові мають можливість маневрувати.
Голова ОДА додав, що критична інфраструктура міста пошкоджено на 100%, а житловий фонд зруйновано на 90%. 60% житлового фонду відновленню не підлягає.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, російські військові завдали авіаційного удару по Сєвєродонецьку Луганської області, потрапивши до цистерни з азотною кислотою на хімзаводі.
Росіяни увійшли до Сєверодонецька 30 березня. Для цього вони задіяли різноманітне озброєння та застосували авіацію.