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Окупанти зайняли більшу частину Сєверодонецька

Окупанти зайняли більшу частину Сєверодонецька

Російські військові взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька. Про це у своєму телеграм-каналі заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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"Бої вже ведуться в середині міста, російські війська контролюють уже, на жаль, більшу частину міста", - сказав Гайдай.

При цьому він сказав, що унеможливлює ризик оточення міста і додав, що українські військові мають можливість маневрувати.

Голова ОДА додав, що критична інфраструктура міста пошкоджено на 100%, а житловий фонд зруйновано на 90%. 60% житлового фонду відновленню не підлягає.

Нагадаємо, російські військові завдали авіаційного удару по Сєвєродонецьку Луганської області, потрапивши до цистерни з азотною кислотою на хімзаводі.

Росіяни увійшли до Сєверодонецька 30 березня. Для цього вони задіяли різноманітне озброєння та застосували авіацію.

Автор:
Степан Крьока