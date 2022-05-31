Оккупанты заняли большую часть Северодонецка

Российские военные взяли под контроль большую часть Северодонецка. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Бои уже ведутся в середине города, российские войска контролируют уже, к сожалению, большую часть города", — сказал Гайдай.

При этом он сказал, что исключает риск окружения города и добавил, что украинские военные имеют возможность маневрировать.

Глава ОГА добавил, что критическая инфраструктура города повреждена на 100%, а жилищный фонд разрушен на 90%. 60% жилищного фонда восстановлению не подлежит.

Напомним, российские военные нанесли авиационный удар по Северодонецку Луганской области, попав в цистерну с азотной кислотой на химзаводе.

Россияне вошли в Северодонецк 30 марта. Для этого они задействовали всевозможное вооружение и применили авиацию.