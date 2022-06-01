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Российские войска атаковали завод в Лисичанске и закрепляются в центре Северодонецка

Российские войска атаковали завод в Лисичанске и закрепляются в центре Северодонецка
Оккупанты уничтожают жилищный фонд Луганской области. Фото: Facebook Гайдая

Военные российской армии по состоянию на утро 1 июня вошли в центральные районы Северодонецка и начали с близкой дистанции атаковать инфраструктуру и объекты промышленности этого города, а также Лисичанска. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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По его словам, вечером 31 мая оккупант начали наносить авиаудары по объединению "Азот". В тот же день враг совершил артиллерийский обстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске, в результате оккупанты повредили несколько помещений предприятия.

Параллельно захватчики продолжают ликвидацию жилищного фонда Луганской области.

Фото 2 — Российские войска атаковали завод в Лисичанске и закрепляются в центре Северодонецка
Фото 3 — Российские войска атаковали завод в Лисичанске и закрепляются в центре Северодонецка
Фото 4 — Российские войска атаковали завод в Лисичанске и закрепляются в центре Северодонецка
Фото 5 — Российские войска атаковали завод в Лисичанске и закрепляются в центре Северодонецка
Фото 6 — Российские войска атаковали завод в Лисичанске и закрепляются в центре Северодонецка
Фото 7 — Российские войска атаковали завод в Лисичанске и закрепляются в центре Северодонецка
Фото 8 — Российские войска атаковали завод в Лисичанске и закрепляются в центре Северодонецка
Фото 9 — Российские войска атаковали завод в Лисичанске и закрепляются в центре Северодонецка
Фото 10 — Российские войска атаковали завод в Лисичанске и закрепляются в центре Северодонецка

"Штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города", — резюмировал Гайдай.

Он добавил, что россияне пытаются вытеснить подразделения украинских защитников с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки.

В целом вследствие российских ударов по Северодонецку в городе разрушена вся критическая инфраструктура города, повреждено 90% домов, в том числе более двух третей жилого фонда разрушено. За сутки оккупанты могут разрушить до 12 многоэтажек в Северодонецке.

Автор:
Вита Молодан