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Российские войска атаковали завод в Лисичанске и закрепляются в центре Северодонецка
Военные российской армии по состоянию на утро 1 июня вошли в центральные районы Северодонецка и начали с близкой дистанции атаковать инфраструктуру и объекты промышленности этого города, а также Лисичанска. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его словам, вечером 31 мая оккупант начали наносить авиаудары по объединению "Азот". В тот же день враг совершил артиллерийский обстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске, в результате оккупанты повредили несколько помещений предприятия.
Параллельно захватчики продолжают ликвидацию жилищного фонда Луганской области.
"Штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города", — резюмировал Гайдай.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что россияне пытаются вытеснить подразделения украинских защитников с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки.
В целом вследствие российских ударов по Северодонецку в городе разрушена вся критическая инфраструктура города, повреждено 90% домов, в том числе более двух третей жилого фонда разрушено. За сутки оккупанты могут разрушить до 12 многоэтажек в Северодонецке.