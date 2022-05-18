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За сутки оккупанты разрушили 12 многоэтажек в Северодонецке: есть погибшие и раненые
Российские военные за сутки нанесли 15 артиллерийских атак по городу Северодонецк Луганской области. Захватчики разрушили 12 многоэтажных домов. В результате обстрелов четыре человека погибли. Об этом 18 мая сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
В нескольких домах сгорели квартиры и крыша, пламя также охватило торговые павильоны города. Под обстрел попал завод "Азот", который является одним из крупнейших в Европе предприятий химической промышленности.
Захватчики продолжают атаковать окрестности Северодонецка. В Горном в результате обстрелов пострадал ребенок, его экстренно доставили в больницу города Днепр.
"Сейчас врачи в Днепре борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горного, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек", — рассказал Гайдай.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, по селам Попаснянской общины 17 мая нанесены ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Известно, что для авиационной поддержки наступательных действий захватчики сосредоточили в Луганской области около пятнадцати вертолетов.
Ранее, 16 мая, в результате обстрелов российской армии Северодонецка погибли не менее 10 человек.
Напомним, под контролем Украины по состоянию на 15 мая остается лишь 10% территории Луганской области. Это Северодонецк, Лисичанск, окрестности Рубежного и Горская община.