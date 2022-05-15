Под контролем Украины только 10% территории Луганской области, - председатель ОВА

Под контролем Украины по состоянию на 15 мая остается лишь 10% территории Луганской области. Это Северодонецк, Лисичанск, окрестности Рубежного и Горная община.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"10% территории Луганской области подконтрольные Украине. Сегодня под нашим контролем окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк, Горная община и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донбасом", - сказал Гайдай.

Также он отметил, что россияне целенаправленно обстреляли один из корпусов Северодонецкой больницы, в результате чего произошел пожар. Около десятка снарядов было специально выпущено именно по зданию медучреждения.

К этому моменту в больнице было 300 коек для пациентов, теперь осталось только 100. В городе до сих пор находится 10 тысяч человек, еще 5 тысяч – в окрестных селах.

В то же время, эвакуация из Луганскй области не останавливается. 15 мая из Северодонецка патрульная полиция вывезла 10 человек, авто попало под обстрел, но, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, 12 мая в Луганской области обстрелы усилились по всей линии фронта. В области нет электричества, воды, газа и мобильной связи. Захваченные населенные пункты были полностью уничтожены.