Під контролем України лише 10% території Луганської області, - голова ОВА

Під контролем України станом на 15 травня залишається лише 10% території Луганської області. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, околиці Рубіжного і Гірська громада.

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Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"10% території Луганщини підконтрольні Україні сьогодні під нашим контролем околиці Рубіжного, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною", - наголосив Гайдай.

Також він зазначив, що росіяни цілеспрямовано обстріляли один із корпусів Сєвєродонецької лікарні, внаслідок чого сталася пожежа. Близько десятка снарядів було умисно випущено саме по будівлі медзакладу.

До цього випадку в лікарні було 300 ліжок для пацієнтів, тепер залишилося тільки 100. У місті досі перебуває 10 тисяч людей, ще 5 тисяч - у навколишніх селах.

Водночас евакуація з Луганщини не зупиняється. 15 травня з Сєвєродонецька патрульна поліція вивезла 10 людей, авто потрапило під обстріл, та на щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 12 травня на Луганщині обстріли посилилися по всій лінії фронту. В області наразі немає електрики, води, газу та мобільного зв'язку. Захоплені населені пункти повністю знищені.