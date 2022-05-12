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На Луганщині обстріли посилилися по всій лінії фронту: точаться сильні бої
На Луганщині немає електрики, води, газу та мобільного зв'язку. Захоплені населені пункти повністю знищені.
Про це повідомляє голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
"Уцілілих об'єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося – росіяни знищують все на своєму шляху", - зазначив Гайдай.
Він повідомив, що обстріл посилилися по всій лінії фронту, йдуть сильні бої в Білогорівці, Камишевасі і на підступах до Сєвєродонецька.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Під контролем України зараз Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Горське з околицями, частина Рубіжного.
Білогорівка зараз стримує російський наступ, українські військові вже двічі зруйнували понтонні переправи, і, виходячи з дій росіян, втретє теж буде.
У захопленій Попасній масово зникають люди, проукраїнські активісти.
Єдина дорога, яка зараз з'єднує Луганщину з великою землею, знаходиться під обстрілами. Поїздки надто ризиковані.
Зазначимо, більшу частину об'єктів критичної інфраструктури в Луганській області доведеться відбудовувати з нуля, в області немає електропостачання та централізованого водопостачання.