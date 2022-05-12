На Луганщині обстріли посилилися по всій лінії фронту: точаться сильні бої

На Луганщині немає електрики, води, газу та мобільного зв'язку. Захоплені населені пункти повністю знищені.

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Про це повідомляє голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Уцілілих об'єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося – росіяни знищують все на своєму шляху", - зазначив Гайдай.

Він повідомив, що обстріл посилилися по всій лінії фронту, йдуть сильні бої в Білогорівці, Камишевасі і на підступах до Сєвєродонецька.

Під контролем України зараз Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Горське з околицями, частина Рубіжного.

Білогорівка зараз стримує російський наступ, українські військові вже двічі зруйнували понтонні переправи, і, виходячи з дій росіян, втретє теж буде.

У захопленій Попасній масово зникають люди, проукраїнські активісти.

Єдина дорога, яка зараз з'єднує Луганщину з великою землею, знаходиться під обстрілами. Поїздки надто ризиковані.

Зазначимо, більшу частину об'єктів критичної інфраструктури в Луганській області доведеться відбудовувати з нуля, в області немає електропостачання та централізованого водопостачання.