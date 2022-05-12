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В Луганской области обстрелы усилились по всей линии фронта: идут сильные бои

В Луганской области обстрелы усилились по всей линии фронта:
В Луганской области обстрелы усилились по всей линии фронта

На Луганщине нет электричества, воды, газа и мобильной связи. Захваченные населенные пункты полностью уничтожены.

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Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Уцелевших объектов жизнеобеспечения в Луганской области почти не осталось – россияне уничтожают все на своем пути", - отметил Гайдай.

Он сообщил, что обстрелы усилились по всей линии фронта, идут сильные бои в Белогоровке, Камышевахе и на подступах к Северодонецку.

Под контролем Украины сейчас Северодонецк, Лисичанск, Горское с окресностями, часть Рубежного.

Белогоровка сейчас сдерживает российское наступление, украинские военные уже дважды разрушили понтонные переправы, и исходя из действий россиян - третий раз тоже будет.

В захваченной Попасной массово исчезают люди, проукраинские активисты.

Единственная дорога, которая сейчас соединяет Луганщину с "большой землей", находится под обстрелами. Поездки слишком рискованны.

Отметим, большую часть объектов критической инфраструктуры в Луганской области придется отстраивать с нуля, в области нет электроснабжения и централизованного водоснабжения.

Автор:
Светлана Манько