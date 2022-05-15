Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке: девять гражданских получили ранения (ВИДЕО)

Армия Российской Федерации за минувшие сутки, 14 мая, совершила 11 артиллерийских атак по Северодонецку. В частности, под обстрелы попали жилые дома, химзавод, техникум и больница.

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Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Рашисты обстреляли Северодонецкую больницу. Только за вчерашний вечер 9 раненых гражданских. За минувшие сутки орки совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку. Били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице", - говорится в сообщении.

Также Сергей Гайдай отметил, что только за вечер ранений получили сразу 9 мирных жителей города.

"Все они получили медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать", – добавил он.

Напомним, 12 мая в Луганской области обстрелы усилились по всей линии фронта. На данный момент в области нет электричества, воды, газа и мобильной связи. Захваченные населенные пункты были полностью уничтожены. Под контролем Украины сейчас Северодонецк, Лисичанск, Горское с окраинами, часть Рубежного.

Также 14 мая из Северодонецка удалось эвакуировать еще 17 человек. В областном центре до сих пор остается около 10 тысяч жителей, еще пять тысяч в селах общины. В то же время желающих уезжать не так много.