Армия РФ опасается за безопасность Белгорода, - Институт изучения войны

Российские войска под Харьковом опасаются продвижения Украинских войск в зону, с которой артиллерия ВСУ будет доставать до окраин российского Белгорода.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Так, с целью предотвращения этого, оккупанты вокруг Харькова пытаются удержать позиции и не допустить продвижения ВСУ дальше на север, что отличается от их предыдущего отступления из-под Киева, Чернигова и Сум.

Аналитики предполагают, что оккупанты могут попытаться продолжить артиллерийские удары по украинским позициям. Либо в качестве альтернативы попробовать контрнаступление на юг к Харькову, хотя такая попытка вряд ли увенчается успехом.

Напомним, что российские военные вели активное наступление на Северодонецк Луганской области, но в ходе боев за поселок Сиротино враг понес большие потери и отступил.