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Армия РФ опасается за безопасность Белгорода, - Институт изучения войны
Российские войска под Харьковом опасаются продвижения Украинских войск в зону, с которой артиллерия ВСУ будет доставать до окраин российского Белгорода.
Об этом сообщает Институт изучения войны.
Так, с целью предотвращения этого, оккупанты вокруг Харькова пытаются удержать позиции и не допустить продвижения ВСУ дальше на север, что отличается от их предыдущего отступления из-под Киева, Чернигова и Сум.
Аналитики предполагают, что оккупанты могут попытаться продолжить артиллерийские удары по украинским позициям. Либо в качестве альтернативы попробовать контрнаступление на юг к Харькову, хотя такая попытка вряд ли увенчается успехом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что российские военные вели активное наступление на Северодонецк Луганской области, но в ходе боев за поселок Сиротино враг понес большие потери и отступил.