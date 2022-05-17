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Армія РФ побоюється за безпеку Білгорода, - Інститут вивчення війни
Російські війська під Харковом побоюються просування українських військ у зону, з якою артилерія ЗСУ діставатиме до околиць російського Білгорода.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Так, з метою запобігання цьому, окупанти навколо Харкова намагаються утримати позиції та не допустити просування ЗСУ далі на північ, що відрізняється від їхнього попереднього відступу з-під Києва, Чернігова та Сум.
Аналітики вважають, що окупанти можуть спробувати продовжити артилерійські удари по українських позиціях. Або спробувати контрнаступ на південь до Харкова, хоча така спроба навряд чи увінчається успіхом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що російські військові вели активний наступ на Сєвєродонецьк Луганської області, але в ході боїв за селище Сиротине ворог зазнав великих втрат і відступив.