Россияне отходят на Северодонецком направлении – Генштаб

Российские военные вели активное наступление на Северодонецк Луганской области, но в ходе боев за поселок Сиротино враг понес большие потери и отступил. Об этом сообщает Генштаб в своей сводке за 16 мая.

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"На Северодонецком направлении, в районе населенного пункта Сиротино, в ходе боевых действий враг понес потери и отошел", — говорится в сообщении Генштаба.

Отметим, что пока город Луганск находится во временной оккупации, Северодонецк выполняет функции административного центра Луганской области.

Враг собрал большие силы на Донбассе, в настоящее время армия РФ сосредоточилась на битве за Северодонецк. При этом оккупанты несут большие потери в ходе столкновений с ВСУ и не могут подойти к городу.

Напомним, под контролем Украины по состоянию на 15 мая остается лишь 10% территории Луганской области. Это Северодонецк, Лисичанск, окрестности Рубежного и Горная община.