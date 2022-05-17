Росіяни відходять на Сєвєродонецькому напрямку - Генштаб

Російські військові вели активний наступ на Сєвєродонецьк Луганської області, але в ході боїв за селище Сиротине ворог зазнав великих втрат і відступив. Про це повідомляє Генштаб у своєму зведенні за 16 травня.

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"На Сєвєродонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, під час бойових дій ворог зазнав втрат і відійшов", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначимо, що поки місто Луганськ знаходиться у тимчасовій окупації, Сєвєродонецьк виконує функції адміністративного центру Луганської області.

Ворог зібрав великі сили на Донбасі, нині армія РФ зосередилася на битві за Сєвєродонецьк. При цьому окупанти зазнають великих втрат під час зіткнень із ЗСУ та не можуть підійти до міста.

Нагадаємо, під контролем України станом на 15 травня залишається лише 10% території Луганської області. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, околиці Рубіжного та Гірська громада.