РФ нанесла ракетный удар по Черниговской области: есть погибшие и много раненых

Российские военные утром 17 мая нанесли ракетные удары по поселку Десна Черниговской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Чаус в своем Facebook.

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"Там работают спасатели, правоохранительные органы. Предварительно, есть погибшие и много раненых", — рассказал глава ОГА.

Более подробную информацию Чаус сообщит позже. Он также отметил, что новый удар по региону только подтверждает, что война для Черниговской области не закончилась, поэтому губернатор призывает жителей региона реагировать на воздушную тревогу.

Ранее, 16 мая, российский снаряд попал в склад на территории Харьковщины, где, по предварительной информации, хранилась аммиачная селитра.

Тогда, жители севера Донецкой области видели большой столб дыма, который был красного цвета.