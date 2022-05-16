Армия РФ продолжает обстреливать Северодонецк: по меньшей мере 10 погибших

В результате сегодняшних обстрелов российской армии Северодонецка Луганской области погибли не менее 10 человек.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что обстрел Северодонецка идет весь день, повреждены дома, городская больница, медгородок и научно-производственное предприятие.

"Орки целый день ведут прицеленный огонь по городу. Больше всего досталось медгородку, прилетело почти в каждый корпус Северодонецкой больницы. Попали также в научно-производственное предприятие. Хаотически обстреляны многоэтажки в разных районах областного центра", - сообщил Гайдай.

Он отметил, что в результате обстрелов, по меньшей мере, погибли 10 человек. Точное количество погибших может быть больше, так как проверить местность крайне сложно из-за новых обстрелов.

Гайдай также призвал граждан, решивших оставаться в городе, постоянно находиться в укрытиях.

Напомним, под контролем Украины по состоянию на 15 мая остается лишь 10% территории Луганской области. Это Северодонецк, Лисичанск, окрестности Рубежного и Горская община.