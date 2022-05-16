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Армия РФ продолжает обстреливать Северодонецк: по меньшей мере 10 погибших
В результате сегодняшних обстрелов российской армии Северодонецка Луганской области погибли не менее 10 человек.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Он отметил, что обстрел Северодонецка идет весь день, повреждены дома, городская больница, медгородок и научно-производственное предприятие.
"Орки целый день ведут прицеленный огонь по городу. Больше всего досталось медгородку, прилетело почти в каждый корпус Северодонецкой больницы. Попали также в научно-производственное предприятие. Хаотически обстреляны многоэтажки в разных районах областного центра", - сообщил Гайдай.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он отметил, что в результате обстрелов, по меньшей мере, погибли 10 человек. Точное количество погибших может быть больше, так как проверить местность крайне сложно из-за новых обстрелов.
Гайдай также призвал граждан, решивших оставаться в городе, постоянно находиться в укрытиях.
Напомним, под контролем Украины по состоянию на 15 мая остается лишь 10% территории Луганской области. Это Северодонецк, Лисичанск, окрестности Рубежного и Горская община.